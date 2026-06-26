Путин подписал закон о повышении пошлин для мигрантов в 5-12 раз

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий значительное увеличение государственных пошлин для иностранных граждан. Соответствующий акт размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, сборы для мигрантов вырастут по ряду направлений: при получении российского паспорта пошлина увеличится в 12 раз — с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей; за оформление разрешения на временное проживание ставка вырастет в 8 раз — с 1 920 до 15 тысяч рублей; за получение вида на жительство плата повысится в 5 раз — с 6 тысяч до 30 тысяч рублей.

Также вводится пошлина за выдачу разрешений на привлечение иностранной рабочей силы — 15 тысяч рублей за каждого нанятого специалиста.

При этом закон предусматривает исключения. От уплаты пошлин освобождаются: лица, ранее являвшиеся гражданами СССР и участвующие в программе добровольного переселения соотечественников, а также члены их семей; иностранные граждане и лица без гражданства, признанные указом президента представляющими интерес для России, вместе с семьями (освобождение действует для разрешений на временное проживание и вида на жительство); иностранцы, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции (освобождаются от пошлин за гражданство и вид на жительство).

Ранее МВД РФ анонсировало эксперимент по организованному набору трудовых мигрантов.