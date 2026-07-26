СМИ сообщили о начале аудита в ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый на своей странице в соцсети X сообщил о начале аудита в украинской армии. Об этом сообщают РИА Новости.

Он отметил, что важно знать правду об уровне боеготовности, снабжении, укомплектованности штата, подготовке личного состава и эффективности командования.

«Не будет никаких «неприкасаемых», — написал главком ВСУ.

По словам Драпатого, если обнаружатся нарушения, халатность или злоупотребления полномочиями, ответственность понесут все причастные.

Позже экс-советник бывшего министра обороны Украины Сергей Стерненко опроверг, что Драпатый опубликовал пост об аудите. Он заявил, что у главкома ВСУ нет страницы в X.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что назначение Драпатого вместо Александра Сырского — это замена «шила на мыло». По его мнению, новый главком продолжит внедрять те же практики, что и его предшественник, и не будет думать о личном составе.

23 июля Драпатый назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование». Он также заявил, что саму Россию нельзя назвать соседом Украины. Кроме того, Драпатый оскорбил жителей Донбасса, которых сравнил с «отрыжкой Советского Союза». В МИД России назвали слова украинского военачальника нацистскими, за которые ему придется ответить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее силовики раскрыли обширные связи семьи нового главкома ВСУ с Россией.