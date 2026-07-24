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Политика

Силовики раскрыли обширные связи семьи нового главкома ВСУ с Россией

ТАСС: новый главком ВСУ Драпатый имеет родственников в России
Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый, ранее допускавший резкие националистические высказывания в адрес русских, имеет родственников, проживающих в России. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника, сводный брат Драпатого по имени Максим давно живет в РФ. Большую часть жизни он провел в Сургуте, а сейчас проживает в Сочи.

Силовики выяснили, что отец главкома ВСУ Василий Драпатый длительное время жил в Сургуте, а сейчас придерживается националистических взглядов. Оказалось, что в соцсетях он подписан на сообщества сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-президента Украины Петра Порошенко.

Собеседник агентства заявил, что дядя Михаила Драпатого — бывший сотрудник полиции Львовской области Виктор Драпатый — является участником событий на «Майдане» и так же, как и брат, является ярым националистом.

Супруга нового главкома ВСУ Юлия Редько-Драпатая, уроженка Винницы, с 2014 года неоднократно публиковала националистические высказывания, причем на русском языке.

До этого Михаил Драпатый заявил, что российская нация не имеет права на существование, а саму Россию нельзя назвать соседом Украины. Также он оскорбил жителей Донбасса, которых сравнил с «отрыжкой Советского Союза». В МИД России и Госдуме назвали слова украинского военачальника нацистскими, за которые ему придется ответить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали слова Драпатого о россиянах.

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