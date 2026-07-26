Вернувшимся с МКС космонавтам подарили оригинальные матрешки

Матрешки со своими лицами получили космонавты с «Союза МС-28» после приземления

Космонавты, вернувшиеся с Международной космической станции, получили в подарок оригинальные матрешки. Видео опубликовал канал «Звезда».

Космонавтам Сергею Микаеву и Сергею Кудь-Сверчкову, а также астронавту NASA Кристоферу Уильямсу подарили матрешек с их лицами.

Уильямс сразу же позвонил по телефону родным.

Экипаж приземлился в районе города Жезказган в Казахстане 26 июля в 13.27.

Утром того же дня «Союз МС-28» с Микаевым, Кудь-Сверчковым и Уильямсом на борту отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС. Его схождение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно, сообщили в «Роскосмосе».

Для Микаева этот полет стал первым в карьере. По возвращении он сказал, что чувствует себя хорошо, но признался, что ожидал других ощущений.

Кудь-Сверчков был командиром МКС с 12 января, теперь российский сегмент станции возглавил Петр Дубров.

Ранее в NASA оценили запуск российской ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» к МКС.