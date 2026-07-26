Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Вернувшимся с МКС космонавтам подарили оригинальные матрешки

Матрешки со своими лицами получили космонавты с «Союза МС-28» после приземления
Кадр из трансляции Роскосмос

Космонавты, вернувшиеся с Международной космической станции, получили в подарок оригинальные матрешки. Видео опубликовал канал «Звезда».

Космонавтам Сергею Микаеву и Сергею Кудь-Сверчкову, а также астронавту NASA Кристоферу Уильямсу подарили матрешек с их лицами.

Уильямс сразу же позвонил по телефону родным.

Экипаж приземлился в районе города Жезказган в Казахстане 26 июля в 13.27.

Утром того же дня «Союз МС-28» с Микаевым, Кудь-Сверчковым и Уильямсом на борту отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС. Его схождение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно, сообщили в «Роскосмосе».

Для Микаева этот полет стал первым в карьере. По возвращении он сказал, что чувствует себя хорошо, но признался, что ожидал других ощущений.

Кудь-Сверчков был командиром МКС с 12 января, теперь российский сегмент станции возглавил Петр Дубров.

Ранее в NASA оценили запуск российской ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» к МКС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!