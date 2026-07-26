«Союз МС-28» отстыковался от МКС

«Союз МС-28» с двумя космонавтами и астронавтом отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-28» отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС. Это следует из трансляции «Роскосмоса».

На борту находятся космонавты Роскосмоса Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кристофер Уильямс.

Теперь корабль перейдет в автономный полет, примерно в 12:32 (мск) «Союз МС-28» должен включить двигатели на торможение и сойти с орбиты. Приземление спускаемого аппарата произойдет в 13:26 (мск).

До этого пресс-служба «Роскосмоса» заявила, что космонавты и астронавт вернутся на Землю 26 июля.

В конце апреля сообщалось, что транспортный корабль «Прогресс МС-34» успешно состыковался с модулем «Звезда», входящим в российский сегмент Международной космической станции (МКС).

Именно на «Союзе МС-28» прибыли Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс. Помимо этой команды, на орбите трудятся доставленные на Crew Dragon российский космонавт Андрей Федяев, представители НАСА Джек Хэтэуэй и Джессика Меир, а также сотрудница Европейского космического агентства из Франции Софи Адено.

Ранее в НАСА оценили запуск российской ракеты с кораблем к МКС.