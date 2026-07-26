«Думал, будет хуже»: Микаев рассказал о самочувствии после первой миссии на МКС

«Роскосмос» показал космонавта Микаева после его первого полета на МКС

Космонавт Сергей Микаев рассказал, как чувствует себя после возвращения со своей первой миссии на Международной космической станции (МКС). Кадры опубликовала корпорация «Роскосмос».

«Самочувствие хорошее. Думал, будет хуже. Ожидал другие ощущения. Но все обошлось», — сказал космонавт журналистам.

Он добавил, что еще не привык к гравитации и что все службы отработали на отлично. Микаев также поблагодарил всех за работу.

Для Микаева полет на МКС стал первым в карьере. 26 июля в 13.27 экипаж корабля «Союз МС-28» — Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кристофер Уилльямс — приземлился в районе города Жезказган в Казахстане.

Утром того же дня «Союз» отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС, его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно.

Кудь-Сверчков был командиром МКС с 12 января, теперь на станции его сменил россиянин Петр Дубров.

Ранее в NASA оценили запуск российской ракеты с кораблем к МКС.