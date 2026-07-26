Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-28» вернулся на Землю

Корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом успешно приземлился. Об этом сообщил «Роскосмос» в Telegram-канале.

Уточняется, что спускаемый аппарат корабля приземлился в 13:27 по московскому времени в районе города Жезказган в Казахстане. На борту находились российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Утром корабль «Союз МС-28» отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента международной космической станции (МКС).

14 июля генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на пресс-конференции сообщил, что госкорпорация смогла согласовать с NASA три ключевых пункта, в числе которых продление совместной эксплуатации МКС до 2030 года. Кроме того, Россия и США, которые занимаются созданием своих национальных орбитальных станций, договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы в дальнейшем иметь возможность дополнительной координации после завершения работы международной станции. Глава «Роскосмоса» добавил, что перекрестные полеты российско-американских экипажей на МКС будут продолжаться до завершения ее работы.

Ранее в NASA рассказали, в чем польза сотрудничества с Россией.