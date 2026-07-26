Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-28» вернулся на Землю

Корабль «Союз МС-28» с двумя космонавтами и астронавтом успешно приземлился
Роскосмос

Корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом успешно приземлился. Об этом сообщил «Роскосмос» в Telegram-канале.

Уточняется, что спускаемый аппарат корабля приземлился в 13:27 по московскому времени в районе города Жезказган в Казахстане. На борту находились российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Утром корабль «Союз МС-28» отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента международной космической станции (МКС).

14 июля генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на пресс-конференции сообщил, что госкорпорация смогла согласовать с NASA три ключевых пункта, в числе которых продление совместной эксплуатации МКС до 2030 года. Кроме того, Россия и США, которые занимаются созданием своих национальных орбитальных станций, договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы в дальнейшем иметь возможность дополнительной координации после завершения работы международной станции. Глава «Роскосмоса» добавил, что перекрестные полеты российско-американских экипажей на МКС будут продолжаться до завершения ее работы.

Ранее в NASA рассказали, в чем польза сотрудничества с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!