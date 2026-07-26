В Махачкале трое детей умерли от отравления газом, оставшись без присмотра

В Махачкале трое маленьких детей погибли после отравления газом

Трое маленьких детей погибли, отравившись газом в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, трагедия произошла 25 июля в частном доме, расположенном на улице Бугленской. Дети остались без присмотра взрослых и открыли газовый кран, который, как выяснилось, находился в свободном доступе.

Газ быстро распространился по дому, и дети, надышавшись им, получили смертельное отравление.

В отношении хозяина дома возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

До этого сообщалось, что в Дагестане десять детей отравились газом в частном детском саду. Инцидент произошел в селе Параул Карабудахкентского района. Прокуратура потребовала снести здание, которое, как выяснили в ведомстве, было построено с нарушениями.

Ранее в Чувашии пятеро детей попали в больницу после отравления газом в бане.