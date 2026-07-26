Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Махачкале трое детей умерли от отравления газом, оставшись без присмотра

В Махачкале трое маленьких детей погибли после отравления газом
Global Look Press

Трое маленьких детей погибли, отравившись газом в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, трагедия произошла 25 июля в частном доме, расположенном на улице Бугленской. Дети остались без присмотра взрослых и открыли газовый кран, который, как выяснилось, находился в свободном доступе.

Газ быстро распространился по дому, и дети, надышавшись им, получили смертельное отравление.

В отношении хозяина дома возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

До этого сообщалось, что в Дагестане десять детей отравились газом в частном детском саду. Инцидент произошел в селе Параул Карабудахкентского района. Прокуратура потребовала снести здание, которое, как выяснили в ведомстве, было построено с нарушениями.

Ранее в Чувашии пятеро детей попали в больницу после отравления газом в бане.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июля. Кремль о заморозке конфликта на Украине, новый выходной в сентябре и аппарат для лечения опухолей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!