В Махачкале трое детей умерли от отравления газом, оставшись без присмотра

Трое маленьких детей погибли, отравившись газом в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации источника, трагедия произошла 25 июля в частном доме, расположенном на улице Бугленской. Дети остались без присмотра взрослых и открыли газовый кран, который, как выяснилось, находился в свободном доступе.
Газ быстро распространился по дому, и дети, надышавшись им, получили смертельное отравление.
В отношении хозяина дома возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
До этого сообщалось, что в Дагестане десять детей отравились газом в частном детском саду. Инцидент произошел в селе Параул Карабудахкентского района. Прокуратура потребовала снести здание, которое, как выяснили в ведомстве, было построено с нарушениями.
Ранее в Чувашии пятеро детей попали в больницу после отравления газом в бане.