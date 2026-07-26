Москвичей ожидает дождливая погода в воскресенье

Москвичам пообещали облачную погоду и до +26°С в воскресенье

Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в городе составит от +24°С до +26°С. В ночь на понедельник температура может опуститься до +15°С.

Ветер северный, 5-10 м/с, временами порывы метра могут достигать 15 м/с.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от +21°С до +26°С.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в Московском регионе до конца следующей рабочей недели прогнозируется неустойчивая погода. Ожидаются кратковременные дожди, которые могут усилиться в середине недели.

До этого в Ростовской области штормовой ветер, гроза и ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения. В 15 городах и районах пропало электричество, что привело к проблемам с подачей воды.

Ранее климатолог рассказал о погоде в Москве во второй половине лета.