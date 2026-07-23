Климатолог рассказал о погоде в Москве во второй половине лета

Температура воздуха в Москве и всей центральной России во второй половине лета, согласно расчетам, будет соответствовать климатической норме и даже превышать ее. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Он добавил, что этому будет способствовать нагрев океанических вод, который связан с глобальным потеплением, в том числе с активизацией феномена Эль-Ниньо. Все это влияет на циркуляцию атмосферы.

Терешонок добавил, что холод и дожди в начале лета пришли из-за арктических циклонов.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что на этой неделе в столичном регионе практически каждый день ожидается дождь, но в субботу, 24 июля, под влиянием циклона интенсивность осадков повысится. Кратковременные дожди пройдут в Московском регионе и сегодня, причем в восточной части осадки наиболее вероятны.

Ранее москвичей предупредили о мощных ливнях в августе.