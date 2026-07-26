Москвичам пообещали почти неделю дождей

Синоптик Макарова: в будни в Москве и Подмосковье будет неустойчивая погода

В Московском регионе до конца следующей рабочей недели прогнозируется неустойчивая погода, заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Синоптик сообщила, что погода сильно не поменяется.

«Температура будет колебаться в небольшом интервале, близком к значению климатической нормы, но все же на отрицательном фоне», — сказала эксперт.

Она добавила, что ожидаются кратковременные дожди, которые могут усилиться в середине недели, когда с северо-запада придет активный циклон. Днем воздух прогреется до +20...25°C.

До этого в Ростовской области штормовой ветер, гроза и ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения. В 15 городах и районах пропало электричество, что привело к проблемам с подачей воды.

В области также повалило сотни деревьев. Несмотря на непогоду, аварийные службы уже приступили к ремонту. Власти попросили жителей региона не выходить без острой необходимости на улицу.

Ранее появились кадры последствий «мегаурагана» в Ростове-на-Дону.