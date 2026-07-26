В Киеве зазвучали сирены

Воздушная тревога объявлена в Киеве во второй раз после полуночи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

По информации сервиса, сирены начали звучать в 02:49 по московскому времени.

До этого жители столицы Украины сообщали о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.

24 июля российские войска атаковали полигон в Киевской области Украины, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. В Киеве заявили, что ВС России выпустили две баллистические ракеты.

На следующий день на Украине задержали главного организатора этой выставки. По данным прокуратуры республики, мероприятие проходило без согласования с военными и властями. Как узнали СМИ, задержанный — глава ассоциации производителей беспилотников «Армада».

Ранее Иран обвинил Украину в ударе по своему судну на Каспии.