В Киеве раздались взрывы

В Киеве слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

24 июля российские войска атаковали полигон в Киевской области Украины, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. В Киеве заявили, что ВС России выпустили две баллистические ракеты.

На следующий день на Украине задержали главного организатора этой выставки. По данным прокуратуры республики, мероприятие проходило без согласования с военными и властями. Как узнали СМИ, задержанный — глава ассоциации производителей беспилотников «Армада». До начала СВО он занимался «дворовым футболом и общественными советами», а за время вооруженного конфликта стал владельцем «полдюжины компаний в самой закрытой и денежной отрасли страны».

Ранее Иран обвинил Украину в ударе по своему судну на Каспии.