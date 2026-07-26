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Армия

В Киеве раздались взрывы

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
Gleb Garanich/Reuters

В Киеве слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

24 июля российские войска атаковали полигон в Киевской области Украины, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. В Киеве заявили, что ВС России выпустили две баллистические ракеты.

На следующий день на Украине задержали главного организатора этой выставки. По данным прокуратуры республики, мероприятие проходило без согласования с военными и властями. Как узнали СМИ, задержанный — глава ассоциации производителей беспилотников «Армада». До начала СВО он занимался «дворовым футболом и общественными советами», а за время вооруженного конфликта стал владельцем «полдюжины компаний в самой закрытой и денежной отрасли страны».

Ранее Иран обвинил Украину в ударе по своему судну на Каспии.

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