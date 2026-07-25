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Общество

Украинским детям хотят запретить пользоваться соцсетями

Нардеп Гришина сообщила о подготовке закона о запрете на соцсети для детей Украины
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Украинским детям хотят запретить пользоваться социальными сетями. О разработке соответствующего законопроекта рассказала украинский народный депутат Юлия Гришина, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам Гришиной, она является автором законопроекта, разрабатываемого в Верховной раде.

До этого аналогичную инициативу запланировали реализовать во Франции. С сентября детям младше 15 лет будет запрещено создавать новые аккаунты, а с января 2027 года запрет распространится и на существующие аккаунты.

В июне бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство Соединенного Королевства планирует ввести запрет на использование социальных сетей гражданами младше 16 лет. Он отметил, что закон могут принять уже до конца 2026 года. Ожидается, что он вступит в силу к весне 2027 года.

Похожий запрет хотят ввести и во Вьетнаме.

Ранее в России назвали способ оградить детей от зарубежного контента.

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