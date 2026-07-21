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Политика

Парламент Франции проголосовал по закону о запрете соцсетей лицам до 15 лет

Парламент Франции принял закон о запрете соцсетей лицам до 15 лет
OKcamera/Shutterstock/FOTODOM

Парламент Франции проголосовал за принятие законопроекта, который, в частности, запрещает детям младше 15 лет доступ к соцсетям. Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что инициативу выразили 243 человека в сенате, против высказались двое. В Национальном собрании законопроект поддержали 279 депутатов, 81 - выразил несогласие.

Закон обязывает соцсети проверять возраст пользователей. В тексте не уточняются способы верификации возраста. Также инициатива предусматривает запрет школьникам пользоваться телефонами в образовательных учреждениях. Ожидается, что закон вступит в силу в сентябре с началом учебного года.

В июне бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство Соединенного Королевства планирует ввести запрет на использование социальных сетей гражданами младше 16 лет. Он отметил, что закон могут принять уже до конца 2026 года. Ожидается, что он вступит в силу к весне 2027 года.

Ранее россиянам объяснили, почему мозг «кайфует» при зависании в сети.

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