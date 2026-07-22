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Общество

В России назвали способ оградить детей от зарубежного контента

Депутат Останина: в России нужно создать контент, который будет интересен детям
Shutterstock

Депутат Госдумы Нина Останина предложила создать в России качественный отечественный контент для детей, который сможет заменить иностранный. Ее слова передает NEWS.ru.

Депутат подчеркнула, что власти России не поддерживают введение тотальных ограничений в интернете. Останина напомнила, что в стране существует базовый закон о защите детей от информации, которая вредит их развитию и здоровью.

«У нас уже в кавычках «защищены» и взрослые, и дети, потому что сам интернет стал площадкой с множеством ограничений для всех. Поэтому вначале надо создать свой российский контент, который будет интересен нашему подрастающему поколению», — заявила парламентарий.

По словам депутата, только после этого можно задумываться о принятии каких-либо технологических мер.

Педагог-психолог, автор развивающих книг для детей и родителей Шамиль Ахмадуллин до этого рассказал «Газете.Ru», что анимация, созданная с помощью нейросетей, принципиально отличается от классической. По его словам, традиционные мультфильмы строятся вокруг сюжета, характеров и эмоционального опыта, а в ИИ-контенте часто отсутствует цельная история.

Ранее родителям объяснили, что поможет защитить детей от киберпреступников.

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