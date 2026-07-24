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Общество

Во Вьетнаме захотели ограничить детям доступ к соцсетям

Во Вьетнаме могут запретить детям младше 16 лет публиковать контент в соцсетях
E_Katsiaryna/Shutterstock/FOTODOM

Власти Вьетнама рассматривают возможность введения запрета на публикацию контента в социальных сетях детьми младше 16 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект указа министерства культуры, спорта и туризма страны.

Согласно документу, детям могут запретить публиковать контент, комментировать чужие посты, ставить реакции и участвовать в прямых трансляциях. Контроль над просматриваемым контентом планируется переложить на родителей или законных опекунов, чьи данные нужно будет вносить при регистрации аккаунта несовершеннолетнего в соцсетях.

Помимо этого, платформы намерены обязать внедрить технические решения для определения возраста пользователей и механизмы защиты персональных данных детей. Также владельцам соцсетей нужно будет оперативно выявлять и блокировать доступ к контенту, связанному с порнографией, наркотиками, насилием, азартными играми и другими потенциально опасными темами, следует из проекта указа.

21 июля парламент Франции проголосовал за принятие законопроекта, который, в частности, запрещает детям младше 15 лет доступ к соцсетям. Инициативу поддержали 243 человека в сенате, против высказались двое. Закон обязывает соцсети проверять возраст пользователей. В тексте не уточняются способы верификации.

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