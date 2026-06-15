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Политика

Британия запретит детям младше 16 лет пользоваться соцсетями

Стармер: Британия намерена запретить детям младше 16 лет пользоваться соцсетями
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Правительство Великобритании планирует ввести запрет на использование социальных сетей гражданами младше 16 лет. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, передает телеканал Sky News.

«Это решение дается мне нелегко, и я не буду делать вид, что за это не придется заплатить определенную цену... Работа правительства связана с принятием решений, и для меня очевидно, что полный запрет является верным выбором», — сказал глава кабмина королевства.

Стармер добавил, что уверен в получении поддержки со стороны родителей. По его словам, социальные сети вредят развитию молодежи.

Премьер отметил, что закон могут принять уже до конца 2026 года. Ожидается, что он вступит в силу к весне 2027 года.

В январе правительство Великобритании планировало провести консультации по ограничению использования социальный сетей детьми и подростками, а также усилить контроль над запретом использования смартфонов в школах. Власти страны хотели обсудить определение минимального разрешенного возраста для пользования соцсетями, оценить опыт стран, которые уже ввели подобное ограничение.

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