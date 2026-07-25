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Общество

Путин напомнил Токаеву, как в омском госпитале спасли ногу его отцу

На встрече в Омске Путин напомнил Токаеву о лечении его отца в местном госпитале
Алексей Никольский/РИА Новости

При встрече с президентом Казахстана в Омске российский лидер Владимир Путин напомнил ему, как его отца лечили в местном госпитале после тяжелого ранения зимой 1945 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что семья президента Казахстана связана с Омском особой историей — о том, как его отца Кемеля Токаева лечили в омском госпитале после боевого ранения.

«Для вас Омск — это тоже не рядовое место в России. ... Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил излечение, был на излечении отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича», — напомнил российский лидер.

Он отметил, что эта история в очередной раз подчеркивает важное значение памяти о Великой Отечественной войне и вкладе народов бывших советских республик в победу над нацизмом.

Токаев со своей стороны назвал Омск городом с «особым местом в российской истории», играющим «большую роль в развитии сотрудничества» между РФ и Казахстаном.

В мае Минобороны РФ опубликовало наградной лист сержанта Токаева, а Путин вручил его президенту Казахстана.

Токаев был награжден орденом Отечественной войны II степени за проявленное мужество в январе 1945 года на территории Польши. Он проник на позиции противника, уничтожил пятерых солдат, а потом, несмотря на поврежденную разрывной пулей голень, «превозмогая боль, перевязав рану, добрался до своих танков».

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказывал Путину, что в местном госпитале сначала хотели ампутировать Токаеву ногу, но 23-летний хирург Гавриил Илизаров сумел ее спасти, наложив специальную шину. Впоследствии этот врач стал всемирно известным благодаря своему изобретению — аппарату для восстановления сломанных костей.

Ранее в Кремле раскрыли тему обсуждения Путина и Токаева на встрече в Омске.

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