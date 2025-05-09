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Путин вручил Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя СССР

Путин передал Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя СССР

Президент России Владимир Путин передал лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза. Видеокадры с мероприятия опубликованы в официальном Telegram-канале Кремля.

Токаев выразил благодарность Путину, после чего поздравил его и российский народ с Днем Победы. Президент Казахстана подчеркнул, что это общий праздник для всех, а также отметил вклад ветеранов войны, назвав их «стальным поколением».

В начале мая Минобороны России опубликовало наградной лист гвардии отца нынешнего президента Казахстана — сержанта Кемеля Токаева, который участвовал в Великой Отечественной войне.

Это уже второй наградной лист на его имя. В 2024 году на портале «Подвиг народа» был только один лист о награждении Токаева медалью «За отвагу». Второй же документ подтверждал награждение сержанта гвардии орденом Отечественной войны II степени.

В описании подвига, который совершил Токаев-старший, говорится, что в одном из боев сержант «первый ворвался в расположение противника и огнем своего автомата уничтожил пятерых немцев и одного раненого взял в плен».

Ранее в Минобороны рассказали, сколько бойцов СВО стали Героями России.

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