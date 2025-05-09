Путин вручил Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя СССР

Президент России Владимир Путин передал лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза. Видеокадры с мероприятия опубликованы в официальном Telegram-канале Кремля.

Токаев выразил благодарность Путину, после чего поздравил его и российский народ с Днем Победы. Президент Казахстана подчеркнул, что это общий праздник для всех, а также отметил вклад ветеранов войны, назвав их «стальным поколением».

В начале мая Минобороны России опубликовало наградной лист гвардии отца нынешнего президента Казахстана — сержанта Кемеля Токаева, который участвовал в Великой Отечественной войне.

Это уже второй наградной лист на его имя. В 2024 году на портале «Подвиг народа» был только один лист о награждении Токаева медалью «За отвагу». Второй же документ подтверждал награждение сержанта гвардии орденом Отечественной войны II степени.

В описании подвига, который совершил Токаев-старший, говорится, что в одном из боев сержант «первый ворвался в расположение противника и огнем своего автомата уничтожил пятерых немцев и одного раненого взял в плен».

Ранее в Минобороны рассказали, сколько бойцов СВО стали Героями России.