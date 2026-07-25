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Политика

В Кремле раскрыли тему обсуждения Путина и Токаева на встрече в Омске

Песков ожидает, что Путин и Токаев обсудят на встрече тему атак ВСУ на КТК
Сергей Бобылев/РИА Новости

На встрече в Омске президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, могут обсудить ситуацию с украинскими атаками на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, вопросы, касающиеся атак на КТК, имеют большое значение, так как это затрагивает интересы как России, так и Казахстана, а также США, поскольку американские компании являются акционерами консорциума.

Песков также отметил, что Украина не всегда придерживается указаний США и ведет себя в некоторых ситуациях довольно свободно. По его мнению, украинская сторона считает более надежным иметь поддержку европейских стран.

25 июля администрация президента США предупредила Украину о недопустимости атак на суда в Черном море, которые не связаны с Россией. Такая реакция Белого дома последовала после обращения главы Chevron Майка Уирта. Это произошло на фоне ударов по танкерам и терминалу КТК в Новороссийске, где Chevron владеет 15% акций.

Ранее в МИД РФ отреагировали на удар ВСУ по танкеру у терминала КТК.

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