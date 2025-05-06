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Опубликован наградной лист отца президента Казахстана с описанием его подвига

Минобороны РФ рассекретило боевой подвиг отца президента Казахстана Токаева
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Павел Бедняков/РИА Новости

Минобороны России опубликовало наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева — участника Великой Отечественной войны и отца нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Кемель Токаев родился в 1923 году. Он был редактором и писателем, считается основоположником детективного жанра в казахской прозе. На фронт Токаева отправили в 1942 году. В январе 1945-го в боях в Польше был ранен, поэтому не смог продолжить службу, после чего и занялся писательством. Он является автором книги «Солдат ушел на войну», в которой подробно описано пережитое и увиденное на войне. Кемель Токаев скончался в 1986 году в возрасте 63 лет.

В 2024 году на портале «Подвиг народа» был только один лист о награждении Токаева медалью «За отвагу». Теперь опубликован второй документ о награждении гвардии сержанта орденом Отечественной войны II степени. Эту награду он получил как раз за сражение, после которого сделал инвалидом и чуть не лишился ноги.

В описании подвига, который совершил Токаев-старший, говорится, что тот личным примером воодушевил личный состав 4-го взвода автоматчиков на бой. 21 января 1945 года в районе северо-западнее польского населенного пункта Еглиевец немецкие военные ночью контратаковали позиции Советского Союза, пока автоматчики охраняли танки, и в ответ они перешли в атаку и отбросили войска гитлеровской Германии.

«Токаев первый ворвался в расположение противника и огнем своего автомата уничтожил пятерых немцев и одного раненого взял в плен», — говорится в описании.

В наградном листе сначала отмечалось, что Кемель Токаев лишился ноги в связи с ранением, но затем эту фразу зачеркнули.

Астана проведет в мае 2025 года военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это будет первый парад Победы в стране с 2019 года.

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