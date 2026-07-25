В Грузии снова произошло масштабное отключение электроэнергии

В Грузии второй день подряд наблюдается масштабное отключение электроэнергии

В Грузии второй день подряд наблюдается масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС.

Электроэнергии нет в Тбилиси, Озургети, Поти и Рустави. Из-за аварийного отключения света перестали работать водонапорные насосы, из-за чего в некоторых районах Тбилиси прекращена подача воды.

По данным информагентства, в столице Грузии на улицах не работают светофоры, а в магазинах нет света.

В ночь на 24 июля почти вся территория Грузии, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие крупные города, осталась без электроснабжения. Предварительно, причиной блэкаута стал масштабный сбой в энергетических сетях. Возникли также проблемы с мобильной связью у некоторых операторов.

На авиасообщение в стране ситуация не повлияла. Полеты над страной осуществляются в обычном режиме.

Ранее в Абхазии отключилось электричество из-за аварии на Ингурской ГЭС.