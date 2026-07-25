В Грузии назвали причину блэкаута

Масштабное отключение электроэнергии в Грузии произошло из-за отключения 500-киловольтной линии электропередачи «Имерети». Об этом в интервью телекомпании «ТВ Пирвели» сообщил директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции Ингури ГЭС Леван Мебония.

«После ее отключения был нарушен режим работы, и энергосистема полностью распалась. Сейчас мы находимся в процессе ликвидации аварии», — рассказал он.

Массовые отключения электричества произошли утром 25 июля примерно в 08:00 по местному времени. Сбои затронули столицу и ряд регионов страны.

В ночь на 24 июля почти вся территория Грузии, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие крупные города, осталась без электроснабжения. Предварительно, причиной блэкаута стал масштабный сбой в энергетических сетях. Возникли также проблемы с мобильной связью у некоторых операторов.

Ранее в Абхазии отключилось электричество из-за аварии на Ингурской ГЭС.