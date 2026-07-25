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Общество

В Омской области отменили беспилотную опасность

Губернатор Хоценко сообщил о беспилотной опасности в Омской области
Inna Varenytsia/Reuters

В Омской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Соответствующее сообщение было опубликовано в канале чиновника в 10:45 мск.

Режим беспилотной опасности в Омской области действовал чуть более получаса.

6 июля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые долетели до Омска. БПЛА преодолели 2500 км от украинской границы и ударили по Омскому НПЗ. Над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту ограничили взлет и посадку самолетов.

По словам члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева, ВСУ пытались атаковать Омский НПЗ с помощью 15 беспилотников. Однако 14 из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны, и лишь один «попал в трубу». Он отметил, что громкие заявления Киева об уничтожении предприятия не соответствуют действительности — завод работает в штатном режиме.

Омский НПЗ — один из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России и один из крупнейших в мире.

Ранее в Тюмени в День города объявили беспилотную опасность.

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