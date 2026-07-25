В Тюмени объявили беспилотную опасность в День города

В Тюменской области введен режим беспилотной опасности. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил губернатор региона Александр Моор.

По его словам, это превентивная мера, призванная обеспечить безопасность местных жителей.

Жителям региона рекомендовано при виде дрона немедленно уйти в безопасное место и позвонить по телефону 112.

Уточняется, что жители Тюмени сегодня отмечают День города.

Сегодня ранее режим беспилотной опасности объявили в Челябинской и Свердловской областях.

По информации Минобороны в ночь на 25 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 328 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Уточняется, что часть воздушных целей нейтрализовали над акваторией Черного моря и в Краснодарском крае. Также атаки отразили в столичном регионе, Крыму, Калмыкии, Башкирии, Чувашии и Республике Марий Эл. Остальные дроны были ликвидированы в небе над 15 областями — Липецкой, Волгоградской, Белгородской, Самарской, Кировской, Тульской, Орловской, Курской, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Воронежской, Брянской, Рязанской и Ростовской.

Ранее на подлете к Москве были сбиты 250 украинских беспилотников.