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Армия

В Госдуме раскрыли последствия атаки ВСУ по крупнейшему НПЗ России

Соболев: атакованный ВСУ Омский НПЗ отремонтирован и работает в штатном режиме
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Омский нефтеперерабатывающий завод, который является крупнейшим НПЗ России, работает в штатном режиме после недавней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сказал в беседе с aif.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его словам, громкие заявления Киева об уничтожении предприятия не соответствуют действительности.

Он отметил, что ВСУ пытались атаковать Омский НПЗ с помощью 15 беспилотников. Однако 14 из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны, и лишь один «попал в трубу».

«На устранение всех последствий потребовалось менее трех суток», — заявил Соболев.

6 июля беспилотники Вооруженных сил Украины впервые долетели до Омска. БПЛА преодолели 2500 км от украинской границы и ударили по Омскому НПЗ. Над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту ограничили взлет и посадку самолетов.

Омский НПЗ — один из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России и один из крупнейших в мире. Установленная мощность предприятия — порядка 20,5 млн тонн нефти в год, глубина переработки нефти — до 100%. Завод выпускает более 50 наименований продукции, производит топливо «Евро-5».

Ранее жителей Омска привлекли к ответственности за публикацию видео с ударом по НПЗ.

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