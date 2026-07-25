В Москве потушили крупный пожар в ангаре

Возгорание на площади 3 тысячи квадратных метров в производственном здании на юго-востоке Москвы было ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве в своем канале в мессенджере «Макс».
По данным ведомства, пожар в ангаре на Автомобильном проезде потушен.
«Пострадавших нет», — говорится в публикации.
Представитель оперативных служб уточнил, что к тушению возгорания привлекались пожарный поезд и авиация.
На прошлой неделе крупный пожар произошел в подмосковном Серпухове. Там загорелся ангар. Площадь возгорания составила около 4 тыс. квадратных метров. Внутри здания находилось производство одежды.
21 июля во Всеволожске Ленинградской области произошел пожар на производстве полимерных материалов. Площадь возгорания составила почти 6 тысяч квадратных метров.
Ранее пожар на атакованном ракетой предприятии Кирова потушили.