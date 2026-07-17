Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

В подмосковном Серпухове загорелся ангар, где производят одежду

Пожар на 4 тыс. «квадратов» вспыхнул в подмосковном Серпухове
Stringer/dpa/Global Look Press

Крупный пожар произошел в ангаре в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ».

«Площадь возгорания составляет около 4 тыс. кв. м. Внутри здания находится производство одежды», — говорится в сообщении.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

В этот же день крупный пожар произошел в подмосковном городе Бронницы. В МЧС сообщили, что пламя возникло в районе дома №6 в Производственном проезде. На место происшествия направили 58 специалистов и 20 единиц техники. Площадь возгорания составила 5 тыс. кв. метров. Огонь охватил четыре транспортных средства — два бензовоза и две «Газели».

Недавно в подмосковных Мытищах горожане фотографировались на фоне пожара, стоя на парковке. Несмотря на серьезность происшествия, нашлись желающие запечатлеть себя на фоне полыхающего здания, даже не пытаясь покинуть парковку или убрать с нее свои машины.

Ранее в Москве четырехлетний мальчик чуть не спалил квартиру во время игры.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 17 июля. Санкции за «удары по Киеву», компенсация аренды молодым семьям и просьба разблокировать Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!