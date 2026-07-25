В Москве горит производственный ангар

На юго-востоке Москвы горит производственный ангар, площадь возгорания достигла 3 тысяч квадратных метров. Об этом ТАСС сообщил представитель оперативных служб.
«Площадь пожара растет, в настоящий момент — более 3 тыс. кв. метров», — сказал он.
Данных о пострадавших не поступало.
По информации ГУ МЧС России по Москве, ангар находится по адресу: Автомобильный проезд, дом 10, строение 14.
17 июля пожар произошел на территории промышленной зоны в подмосковном городе Бронницы. В районе дома №6 в Производственном проезде загорелись автомобили. Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров.
10 июля пожар случился в торговом центре «ТераБит» в подмосковном городе Красногорск. Из горящего здания эвакуировали порядка 340 человек. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
Ранее произошел пожар на рынке «Тополек» в Новой Москве.