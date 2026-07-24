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Общество

Пожар на атакованном ракетой предприятии Кирова потушили

Соколов: в Кирове потушили возгорание на атакованном ВСУ предприятии
Shutterstock

Пожар на предприятии, которое ранее атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ), потушили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

«К настоящему времени пожар потушен. Устраняются последствия – восстановлено водоснабжение и подача электричества», — говорится в сообщении главы региона.

По словам Соколова, специалисты проводят обследование близлежащих жилых домов, после чего местные власти примут решение об оказании помощи. Соколов добавил, что в результате атаки ВСУ на предприятие в Кирове пострадали 32 человека, шесть из них получили ранения, не совместимые с жизнью.

В ночь на 24 июля Киров впервые подвергся ракетной атаке — удар пришелся по одному из предприятий города. По информации украинских СМИ, ВСУ применили крылатую ракету «Фламинго» с дальностью полета 3000 км. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку «дальнобойной санкцией». Тем временем кировчане пожаловались, что не получали оповещений о ракетной опасности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ беспилотниками атаковали спецтехнику в ЛНР.

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