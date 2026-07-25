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Общество

Аэропорты Казани и Кирова приостановили работу

В аэропортах Казани и Кирова ввели временные ограничения на полеты
Almaz Mustafin/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Казани и Кирова (Победилово) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Там заявили, что соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого такие же ограничения были введены в аэропортах Нижнего Новгорода (Чкалов), Пензы, Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч), Чебоксар и Ярославля (Туношна).

В случае введения ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить ее причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин авиакомпания обязана обеспечить пассажира набором определенных услуг. Например, при задержке от двух часов человек может рассчитывать на напитки, от четырех — на питание. В случае, если рейс состоится лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пассажиров московского аэропорта эвакуировали на фоне атаки беспилотников.

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