Пассажиров московского аэропорта эвакуировали на фоне атаки беспилотников

Аэропорт Шереметьево эвакуировал пассажиров в безопасные места на фоне атак БПЛА

Служба московского аэропорта Шереметьево эвакуировала пассажиров, в том числе с бортов самолетов, в безопасные места на фоне атак беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в мессенджере «Макс».

«Службы аэропорта оперативно обеспечили эвакуацию пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов. Пассажиры находятся в безопасных укрытиях», — говорится в сообщении.

Утром 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны Минобороны сбили более 30 беспилотников, летевших на столицу. Один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали.

Также Собянин признал, что нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. О последствиях атаки мэр не рассказал.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники упали на многоквартирный дом, частный дом, на здание фитнес-центра, объект в промышленной зоне и на здание ТЦ. Пострадала одна женщина, от госпитализации она отказалась.

Ранее на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение транспорта.