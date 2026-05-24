На рынке «Тополек» в Новой Москве потушили пожар

МЧС: пожар на рынке в Новой Москве ликвидирован

Пожарные потушили возгорание на рынке «Тополек» в Новой Москве, где огонь распространился на 1,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

По данным ведомства, пожар ликвидирован, пострадавших нет. Информации о причинах возгорания нет.

В МЧС сообщили, что пожар произошел в одноэтажном торговом павильоне на территории рынка «Тополек». По информации ведомства, горели одноэтажные металлокаркасные торговые павильоны и складируемые материалы. На месте работали 47 человек и 16 единиц техники.

К тушению привлекли 2 вертолета Московского авиационного центра, группировку увеличили до 80 пожарных и 28 единиц техники, уточнили в МЧС Москвы. На месте также работали пожарно-спасательные подразделения.

До этого крупное возгорание произошло на юго-востоке Москве в здании по ул. Стахановская, 6. По данным МЧС, там загорелась складируемая продукция. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Ранее крыша ресторана «Генацвале» загорелась на Новом Арбате в центре Москвы.