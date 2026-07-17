В подмосковных Бронницах произошел пожар площадью 5000 «квадратов»

Пожар произошел на территории промышленной зоны в подмосковном городе Бронницы. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

В ведомстве рассказали, что информация о возгорании поступила утром в 7:29 мск. В районе дома №6 в Производственном проезде загорелись автомобили.

«Привлекаемые силы и средства: 58 человек, 20 единиц техники», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что непосредственно МЧС России направило на место происшествия 21 специалиста и семь единиц техники.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, огонь распространился на площади 5000 квадратных метров.

9 июля в районе железнодорожного вокзала Челябинска загорелся маршрутный автомобус. На место происшествия выезжали огнеборцы. Информация о пострадавших не поступала. Telegram-канал «ЧП и ДТП. Регион 74. Челябинск и область» опубликовал видеозапись, на которой запечатлено горевшее транспортное средство. На кадрах видно, что пламя охватило переднюю часть машины, которая стояла на дороге и мешала проехать другим автомобилям.

Ранее в Кемерово сняли на видео горящий пассажирский автобус.