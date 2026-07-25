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Общество

Жители Киева решили ночевать в метро

Жители Киева решили переночевать в метро
Telegram-канал Политика Страны

Жители Киева решили переночевать в метро из-за возможного ракетного удара по столице Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

24 июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы России готовят массированный удар по Украине, который может состояться в ближайшие 48 часов. По его словам, российские военные уже подготовили ракеты для нового удара по территории страны.

В этот же день ВС РФ нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. По предварительной информации, около сотни человек были ранены. Украинская сторона утверждает, что российские войска выпустили две баллистические ракеты.

Минобороны России подтвердило удар по выставке БПЛА под Киевом. По данным ведомства, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объекту в пригороде Киева, где проводилась выставка перспективных украинских и иностранных беспилотников, которыми Украина атакует гражданские объекты на территории России.

Новость дополняется.

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