Зеленский предрек новый массированный удар по Украине

Российские войска готовят массированный удар по Украине, который может состояться в ближайшие 48 часов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки и союзников Киева.

По его словам, ВС РФ уже подготовили ракеты для нового удара по территории страны.

24 июля пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска атаковали высокоточным оружием объект в пригороде Киева, где проводилась выставка перспективных украинских и иностранных беспилотников, которыми Украина атакует гражданские объекты на территории России.

23 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что удары ВС России, в результате которых танкеры и сухогрузы перестали заходить в украинские порты, понижают боеспособность украинской армии.

Как подчеркнул парламентарий, корабли, якобы перевозящие зерно и другую продукцию, а на самом деле поставляющие боеприпасы и другое оружие для ВСУ, являются законными целями для России.

Ранее в Минобороны назвали число населенных пунктов, перешедших под контроль РФ за неделю.