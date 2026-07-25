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Общество

Национализированную фабрику Порошенко в России планируют приватизировать

Правительство РФ включило кондитерскую фабрику «Рошен» в программу приватизации
Valentyn Ogirenko/Reuters

Правительство РФ включило АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», принадлежащая государству в лице Росимущества, в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2026–2028 годы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно распоряжению, в программу приватизации включен принадлежащий государству пакет в размере 99,9% акций предприятия. Документ 24 июля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В 2024 году Октябрьский районный суд Липецка принял решение передать в доход РФ акции Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею. В доход РФ также обращены доли в уставном капитале ООО «Рошен» гендиректора Олега Казакова. Решение было принято после обращения Генпрокуратуры РФ.

В августе того же года Арбитражный суд Липецкой области не поддержал исковое заявление о взыскании 892,8 млн рублей с Липецкой кондитерской фабрики «Рошен».

Ранее Госдума приняла законопроект о 10-летнем сроке давности по искам о приватизации.

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