Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Суд принял решение о передаче в доход РФ акций фабрики «Рошен»

Суд принял решение о передаче в доход РФ акций фабрики «Рошен» Порошенко

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Октябрьский районный суд Липецка принял решение передать в доход РФ акции Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд принял решение о передаче акции АО «Липецкая кондитерская фабрика» в доход государства», — заявил представитель суда.

В доход РФ также обращены доли в уставном капитале ООО «Рошен» гендиректора Олега Казакова. Решение было принято после обращения Генпрокуратуры РФ.

Кроме того, суд запретил деятельность на территории РФ Петра Порошенко, его сына Алексея и Олега Казакова.

В августе прошло года сообщалось, что Арбитражный суд Липецкой области не поддержал исковое заявление о взыскании 892,8 млн рублей с Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen). Общество с ограниченной ответственностью «Рошен» 12 января 2023 года подало в Арбитражный суд Липецкой области иск к акционерному обществу «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» с требованием о взыскании 892,8 млн рублей.

Ранее на Украине сообщили о завершении расследования по делу Порошенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами