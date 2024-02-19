Суд принял решение о передаче в доход РФ акций фабрики «Рошен»

Октябрьский районный суд Липецка принял решение передать в доход РФ акции Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд принял решение о передаче акции АО «Липецкая кондитерская фабрика» в доход государства», — заявил представитель суда.

В доход РФ также обращены доли в уставном капитале ООО «Рошен» гендиректора Олега Казакова. Решение было принято после обращения Генпрокуратуры РФ.

Кроме того, суд запретил деятельность на территории РФ Петра Порошенко, его сына Алексея и Олега Казакова.

В августе прошло года сообщалось, что Арбитражный суд Липецкой области не поддержал исковое заявление о взыскании 892,8 млн рублей с Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen). Общество с ограниченной ответственностью «Рошен» 12 января 2023 года подало в Арбитражный суд Липецкой области иск к акционерному обществу «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» с требованием о взыскании 892,8 млн рублей.

Ранее на Украине сообщили о завершении расследования по делу Порошенко.