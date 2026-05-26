Госдума определила сроки приватизации

Госдума одобрила законопроект, ограничивающий срок возврата государством приватизированного имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документам, сейчас на практике остается неопределенным вопрос о том, возможно ли спустя много лет оспорить приватизацию и вернуть имущество, которые давно находятся в частной собственности. Конституционный суд РФ ранее указывал, что к искам о нарушении порядка приватизации применяются общие сроки исковой давности. Однако полной ясности в этом вопросе до сих пор нет.

Закон вносит изменения в Гражданский кодекс РФ. Теперь, если при приватизации были допущены нарушения, срок исковой давности составляет три года с момента, когда стало известно об этом. Однако максимальный срок — 10 лет со дня нарушения права. По истечении этого времени вернуть имущество уже невозможно.

Исключение сделано для споров о передаче религиозного имущества. На них 10-летний срок не распространяется. Здесь будут действовать правила, установленные законом о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения.

Как отмечалось в пояснительной записке, принятое решение гарантирует защиту собственности людям, которые годами развивали и вкладывали средства в предприятия, даже если при приватизации не все процедуры были выполнены безупречно.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. Новые правила будут применяться к требованиям, возникшим после этой даты, а также к уже начатым судебным спорам, если решение еще не вынесено.

Ранее Путин поддержал введение срока давности по уголовным делам о приватизации.

 
