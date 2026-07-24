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Генерал-майор раскрыл, откуда Украина ударила по Санкт-Петербургу

Генерал-майор Липовой: БПЛА летели на Санкт-Петербург с территории стран Балтии
Synthetic Messiah/Shutterstock/FOTODOM

Боевики ВСУ с территории стран Балтии запустили беспилотники, атаковавшие в ночь на 24 июля Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Эстония, Латвия и Литва предоставляют находящиеся на их территориях базы НАТО для ударов по России. Об этом «Газете.Ru» заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«Страны Прибалтики оказывают всяческое содействие [Киеву], предоставляя военные базы НАТО, которые расположены на территории Прибалтики... Подразделения ВСУ приезжают туда с полностью подготовленными средствами нападения, средствами терроризма, запускают [БПЛА] и потом контролируют их прохождение вплоть до непосредственно выхода на цель... Они в большей степени нейтрализуются, сбиваются, уничтожаются, но единичным удается прорваться», — отметил он.

Россия оставляет за собой право устранение угрозы, которая исходит со стороны Прибалтики в отношении России, отметил Липовой.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром 24 июля город подвергся атаке беспилотников. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты.

Над территорией Ленинградской области сбили 50 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее СК сообщил, что ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье превысил ₽1 трлн.

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