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Общество

Стали известны популярные у россиян направления для отдыха в августе

«Известия»: в августе самым популярным зарубежным городом у россиян стал Стамбул
Shadati/Global Look Press

Самыми популярными направлениями для путешествий у российских туристов в августе стали Калининград и Стамбул. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Купибилет».

Согласно результатам исследования, в последний месяц лета средняя стоимость билета на самолет, следующий в Калининград, составляет 12,5 тысяч рублей в одну сторону. Вторым по популярности российским городом оказался Санкт-Петербург. При этом данное направление по-прежнему является самым доступным среди лидеров рейтинга. В среднем цена на авиабилет в Северную столицу достигает 7550 рублей. Третью строчку в топ-5 востребованных городов в России заняла Махачкала, куда в среднем можно долететь за 16,7 тысяч рублей.

Помимо этого, в этот рейтинг вошли Сочи и Минеральные Воды. Отмечается, что в августе Сочи оказался самым дорогим направлением в этом списке: средняя стоимость перелета составила почти 20,3 тысячи рублей. В то же время за авиабилет на рейс в Минеральные воды туристам придется отдать около 15,9 тысяч рублей.

Самым популярным у российских путешественников заграничным направлением оказался Стамбул, который также расположился на первой строчке рейтинга зарубежных маршрутов для летнего отдыха в 2026 году. Средняя стоимость перелета в Стамбул достигла 20,7 тысяч рублей в одну сторону. За авиабилет в Ереван, ставший вторым по популярности городом, россиянам в среднем придется отдать около 22,5 тысяч рублей. В топ-3 также вошла Анталья, куда в среднем можно долетать за 25,8 тысяч рублей.

Также в пятерку лидирующих зарубежных направлений вошли Ташкент и Баку. При этом Ташкент оказался наиболее доступным вариантом со средней ценой авиабилета в 19,2 тысячи рублей, а перелет в Баку стал самым дорогим, достигнув почти 29,4 тысяч рублей.

Турагент Дениз Шекер до этого говорила, что российские туристы стали чаще выбирать в Турции культурно-познавательный отдых вместо традиционного пляжного. По ее словам, сейчас увеличивается спрос на маршруты, сочетающие историю, природу и гастрономию.

Ранее были названы самые популярные страны для отдыха россиян в бархатный сезон.

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