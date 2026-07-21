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Общество

Названы самые популярные страны для отдыха россиян в бархатный сезон

Самыми популярными у российских туристов в бархатный сезон стали Турция и Италия
TsibaevAlex/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее востребованными зарубежными направлениями для отпуска россиян в сентябре–октябре 2026 года оказались Италия, КНР, Таиланд, Турция и Япония. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Специалисты проанализировали спрос россиян на поездки за границу в предстоящем бархатном сезоне.

«Лидеры зарубежных направлений 2026 года: Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония», — говорится в сообщении.

По информации аналитиков, 50% всех бронирований отелей приходятся именно на заграничные поездки. При этом средняя продолжительность такого отпуска составляет 4,9 суток. Граждане РФ бронируют жилье, в котором средняя стоимость одной ночи достигает 13 тыс. рублей.

В материале подчеркивается, что россияне чаще всего отдыхают в других странах вдвоем. Однако в текущем году наблюдается тенденция к укрупнению компаний, поскольку доля поездок вчетвером или в группе из пяти человек составила 6% и 2%. Показатели увеличились на два и один процентные пункты соответственно.

Как отметили авторы публикации, большинство туристов из РФ предпочитают останавливаться в гостиницах. В тройку лидеров рейтинга популярного жилья для отпуска также попали апартаменты и апарт-отели.

Ранее россиянам рассказали, выгодно ли брать отпуск в августе.

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