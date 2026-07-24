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Общество

Российские туристы изменили тип отдыха в Турции

Шекер: туристы из России стали чаще выбирать в Турции культурный отдых
AxelRudi/Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы стали чаще выбирать в Турции культурно-познавательный отдых вместо традиционного пляжного. Об этом сообщила турагент Дениз Шекер в беседе с РИА Новости.

Она рассказала, что в настоящее время увеличивается спрос на маршруты, сочетающие историю, природу и гастрономию.

«Все больше российских туристов хотят не только отдыхать на пляже, но и знакомиться с культурой регионов Турции», — сказала Шекер, отметив, что предпочтения туристов смещаются от формата «море — солнце — пляж» к путешествиям, позволяющим познакомиться с историческим наследием и природными достопримечательностями.

Среди наиболее популярных маршрутов, по ее словам, остаются Ликия с Фетхие, Олюденизом, каньоном Саклыкент и Дальяном, а также туры по Восточному Причерноморью с посещением Узунгеля, плато Айдер, Зилкале и грузинского Батуми.

До этого турагент Айшенур Озтекин заявляла, что Турции уже недостаточно делать ставку на систему «все включено», чтобы сохранить российских туристов.

Ранее в АТОР раскрыли наиболее популярные у российских туристов зарубежные направления.

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