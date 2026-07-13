Вспышка лихорадки Эбола в ДРК распространилась на две новые провинции

Reuters: Эбола распространилась на провинции Верхнее Уэле и Чопо в ДРК

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической республике Конго (ДРК) распространилась на две новые провинции Верхнее Уэле и Чопо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет института общественного здравоохранения страны.

«Хотя текущие расследования показывают, что все случаи, выявленные в этих двух провинциях, в основном завезены из Ниании в провинции Итури, необходимо и целесообразно <…> рассматривать эти две провинции как эпидемическую зону», — говорится в документе.

8 июля агентство Associated Press писало, что врачи, находящиеся в эпицентре нынешней вспышки лихорадки Эбола на востоке ДР Конго (ДРК), объявили забастовку из-за задолженности по зарплатам.

Сообщается, что в Итури медработники не получали зарплат с 15 мая. Именно в тот момент власти сообщили о вспышке лихорадки в стране. Врачи также жалуются на нехватку оборудования и плохие условия для безопасной работы.

К забастовке также присоединились охранявшие медработников сотрудники сил безопасности.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это 17-я вспышка заболевания. Ситуация осложняется тем, что против распространяющегося штамма лихорадки Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин.

Ранее Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола в РФ.