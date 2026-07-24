Подача электричества возобновляется в Грузии после блэкаута

Подача электроэнергии возвращается в Грузии после масштабного блэкаута по всей стране. Об этом сообщила Государственная электросистема страны, передает РИА Новости.

В компании рассказали, что восстановительные работы продолжаются.

«Подача электроэнергии пользователям поэтапно полностью восстановится в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

В большинстве районов Тбилиси электроснабжение уже вернулось.

Специалисты устанавливают причины аварии.

В ночь на 24 июля почти вся территория Грузии, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие крупные города, осталась без электроснабжения. Предварительно, причиной блэкаута стал масштабный сбой в энергетических сетях. Возникли также проблемы с мобильной связью у некоторых операторов.

На авиасообщение в стране ситуация не повлияла. Полеты над страной осуществляются в обычном режиме.

Ранее в Абхазии отключилось электричество из-за аварии на Ингурской ГЭС.