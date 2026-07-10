Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил высокий столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч вновь выбросил столб пепла на высоту до 12 километров. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По данным специалистов, на вулкане продолжается эксплозивно-экструзивное извержение, сопровождающееся интенсивной газо-паровой активностью. В северной части лавового купола продолжает расти новый блок лавы.

В KVERT сообщили, что новых пепловых выбросов в настоящее время не наблюдается, однако зафиксировано пепловое облако размером около 440 на 62 километра. Оно образовалось после выбросов пепла на высоту 10,5–11 километров над уровнем моря и распространилось на расстояние до 885 километров к юго-западу от вулкана.

Ученые предупредили, что Шивелуч может в любой момент вновь выбросить пепел на высоту до 12 километров над уровнем моря. Такая активность представляет опасность для международной и малой авиации.

Для авиации сохраняется наивысший — красный — код опасности. По данным KVERT, пеплопады пока не зарегистрированы, специалисты продолжают мониторинг ситуации.

В последний раз выброс пепла фиксировали 5 июля. За день до этого на Шивелуче произошло другое крупное извержение. По информации ученых, взрыв был зарегистрирован 4 июля в 08:05 по камчатскому времени (3 июля в 23:05 мск), а его начало зафиксировали спутниковые системы.

Ранее на Камчатке турист пострадал, пытаясь спуститься на сапборде в кратер вулкана.