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Армия

Российские силы поразили пусковые установки и объекты инфраструктуры под Одессой

МО: ВС РФ уничтожили пусковые установки и два судна в Одесской области
Минобороны РФ

Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли групповые удары по ряду объектов в Одессе и окрестностях. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, в порту Одессы были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), предназначенные для обеспечения украинской армии.

Кроме того, при переходе, в море, недалеко от Одессы, российские силы ударили по сухогрузу и балкеру, доставлявшим грузы для Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

В самой Одессе, как уточнили в Минобороны, был нанесен удар по логистическому центру «Новой Почты», используемому для хранения грузов военного назначения.

В районе села Ковалевка ВС РФ поразили батарею берегового ракетного комплекса «Нептун-2», уничтожив две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ продолжают наносить удары по судам, которые задействованы в перевозке вооружений для Украины.

Ранее в Одессе произошли возгорания после ударов российских войск.

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