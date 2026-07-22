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Общество

Bloomberg сообщил о рекордных ценах на пшеницу

Bloomberg: цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума из-за атак
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума в связи с усилением ударов в Черном море. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Цены на фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext Paris подросли на 4,4 % до €245 за тонну, а цены на кукурузу увеличились на 2,1 % до €261,50 за тонну — самого высокого уровня с апреля 2023 года.

Bloomberg подчеркивает, что российские и украинские атаки усилили опасения по экспорту из Черного моря — ключевого морского маршрута для двух крупнейших мировых экспортеров пшеницы. На долю Украины и РФ в совокупности приходится свыше четверти мирового экспорта пшеницы и около 12% мировой торговли кукурузой.

В июле беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили посевы пшеницы и ячменя в Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий уточнил, что удару подвергся объект в Приазовском муниципальном округе.

Ранее на Волге теплоход с грузом пшеницы сел на мель.

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