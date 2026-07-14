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Общество

Город в ДНР остался без электроснабжения

Мэр Приходько: Горловка полностью обесточена из-за аварии
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

Город Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) полностью обесточен в результате аварии. Об этом сообщил мэр населенного пункта Иван Приходько в Telegram-канале.

«В настоящее время предпринимаются меры по устранению аварии», — написал глава города.

12 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что городу значительно снизили лимит потребляемой мощности из-за серьезной аварии на магистральных сетях за пределами региона. Глава населенного пункта отметил, что местным жителям следует быть готовыми отключению электричества на примерно шесть часов. Если же свет дома есть, то он будет подаваться в течение двух часов, после чего последует отключение.

9 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что во всех округах региона произошло полное или частичное отключение электроэнергии. По его словам, энергетики и аварийные службы работали на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.

Ранее в Горловке мирный житель пострадал из-за атаки украинских войск.

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